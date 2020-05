ESO-telescoop ziet sporen van de geboorte van een babyplaneet

Het waren waarnemingen van het AB Aurigae-systeem van enkele jaren geleden met de Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) - waar de ESO een partner in is -, die de eerste aanwijzingen opleverden voor actieve planeetvorming rond deze ster. Op de ALMA-beelden ontdekten wetenschappers twee spiraalarmen van gas in de nabijheid van de ster, die zich in het hart van de schijf bevinden.

Dat was voor Boccaletti en een team van astronomen uit Frankrijk, Taiwan, de VS en België reden genoeg om in 2019 en begin 2020 scherpere opnames van de ster te maken met het SPHERE-instrument van de VLT in Chili.

De SPHERE-beelden zijn de ‘diepste’ opnamen van het AB Aurigae-systeem die tot nu toe zijn gemaakt. Daarmee wordt bedoeld dat de astronomen dankzij de gevoelige SPHERE-camera nu ook het zwakkere licht van kleine stofdeeltjes en straling uit het hart van de schijf konden zien.

Zo konden ze het bestaan van de spiraalarmen die voor het eerst met ALMA waren gedetecteerd bevestigen en bovendien ontdekten ze een andere opvallende structuur: een ‘knik’ die erop wijst dat zich momenteel planeten aan het vormen zijn in de schijf.

"De knik wordt door sommige theoretische modellen voor de planeetvorming voorspeld", zei co-auteur Anne Dutrey, ook van LAB. "Hij vormt de verbinding tussen twee spiralen, waarvan de ene vanaf de omloopbaan van de planeet naar binnen gaat en de andere naar buiten uitwaaiert. De twee komen bij de planeet-in-wording bij elkaar en zorgen ervoor dat deze zich kan voeden met het gas en stof van de schijf." Daardoor kan de planeet-in-wording groter worden en uitgroeien tot een 'echte' planeet.