Fiertelommegang in Ronse slaat jaartje over door corona

Zondag 7 juni is het Fiertelzondag in Ronse. Dan vindt traditioneel de Fiertelommegang plaats, een traditie van duizend jaar. Elk jaar komen er duizenden bedevaarders en ook voor elke Ronsenaar is het een hoogdag. Traditioneel is het ook een dag waarop Ronsenaars die de stad hebben verlaten, terugkeren om samen met familie en vrienden de Grote Ommegang te doen.

Dit jaar is de Fiertelommegang geannuleerd wegens de coronamaatregelen. De kerkelijke plechtigheden zoals de mis op zaterdagavond om 17 uur, de Fiertelmis op zondag om 8 uur en het Te Deum om 18.30 uur zullen wel plaatsvinden, weliswaar in strikt beperkte kring en enkel met het door de regering maximaal aantal toegelaten personen.