Fransen steken te voet de grens over naar strand van De Panne

Aan de kust is het afwachten of het ook de komende dagen nog rustig blijft. Gisteren was er nog geen volkstoeloop naar zee. Ook niet van tweedeverblijvers. Maar de beslissing om die toe te laten viel pas laat woensdagavond. Misschien zullen er vandaag en komend weekend nog veel tweedeverblijvers naar zee afzakken. "Dat is geen probleem", zegt burgemeester Marc Vandenbussche van Koksijde, "we zijn daar op voorbereid. We hopen wel dat de horeca zo snel mogelijk open gaat. Als er dagjestoeristen komen, dan zijn er nu nauwelijks plekken waar ze naar het toilet kunnen of iets kunnen eten over de middag. En dat is wel vervelend."