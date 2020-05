Zwembadjes vol, kranen leeg in Overijse: "Waterverbruik verdubbeld en dus zijn er problemen"

Gisterenavond riep de burgemeester van Overijse op om zo weinig mogelijk kraantjeswater te gebruiken. Zowel in het centrum van Overijse als in deelgemeente Jezus-Eik was er een probleem met het waterpeil en de waterdruk door de aanhoudende droogte. "Bij sommige inwoners komt er inderdaad geen water meer uit de kraan", vertelt burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002–N-VA). "Maar niet enkel in het centrum van Overijse is er een probleem, ook in deelgemeente Jezus-Eik en op sommige plaatsen in Hoeilaart en Tervuren kampen ze met waterproblemen."