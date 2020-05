Gent verlengt nachtopvang voor daklozen: “Tijdens deze crisis kunnen ze niet bij vrienden of familie slapen”

Of de stad nu altijd extra plaatsen zal voorzien, is niet duidelijk. “Het organiseren van een nachtopvang is een serieuze verantwoordelijkheid en kost veel extra geld. Op dit moment hebben we daar budgetten voor voorzien, maar naar de toekomst toe kan ik daar nog geen garantie over geven.” Voor de nabije toekomst is er misschien wel hoop: “We gaan in de tweede helft van juni opnieuw bekijken wat de situatie is en of het mogelijk is om dit regime aan te houden”, zegt Coddens nog. “Maar alles zal afhangen van de locaties die beschikbaar zijn en de coronamaatregelen.”