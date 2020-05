Biodiversiteit in de stad: Gentse bijen wonen in "cabriokorf" op vroeger stadion AA Gent

"We stimuleren mensen om veel verschillende bloemen -en plantensoorten in hun tuin te laten groeien." Meer groen voor bijen betekent meer voedsel voor de bij, betekent meer bestuiving dus ook meer plantjes en bloemen. Maar hoe zit dat in een stedelijke context? "Mensen in de steden beginnen ook door te hebben dat meer groen goed is voor de biodiversiteit, maar ook gewoon aangenamer", zegt Joye. Het is frisser in de zomer wat dan weer belangrijk is voor de klimaatopwarming. "Vlaanderen is al heel erg bebouwd, meer groen kan hittestress in steden helpen voorkomen, en het is dan ook nog eens heel goed voor de bij."

