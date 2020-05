Gratis wifi in Zottegem verdwijnt: “Er zijn te weinig gebruikers, het geld kunnen we beter gebruiken”

“Als je 26.000 inwoners hebt en amper 50 van hen maken gebruik van het publieke wifi-netwerk, dan moet je je durven afvragen of het sop de kolen waard is” zegt schepen Brecht Cassiman. “We zien ook dat de tarieven van databundels steeds goedkoper worden, er is een goede 4G-verbinding in Zottegem en er komt ook nog eens 5G aan. Dan moeten we ons afvragen of een gratis wifinetwerk wel nodig is.”

De stad besliste dus om het contract met de wifileverancier vroegtijdig te beëindigen. “In het contract was die mogelijkheid voorzien, de leverancier komt ook alle wifi-punten weghalen. Met de afschaffing van het wifinetwerk sparen we 17.500 euro per jaar uit. Dat is geen blinde besparing, maar dat geld gaan we herinvesteren in burgerparticipatie en de digitale uitrol van buurtnetwerken.