Handelaars aan zee blij met terugkomst tweedeverblijvers: "Zij spenderen 1 miljard euro per jaar aan de kust"

Tweedeverblijvers spenderen hun geld vooral in voedingswinkels, maar ook in schoenen- en kledingswinkels. Christophe Vandenbussche heeft 5 kledingwinkels in Nieuwpoort. Ook hij leeft hoofdzakelijk van de tweedeverblijvers. "Mensen die voor 1 dagje komen, komen meer voor de beleving op het strand. Zij eten wel iets in Nieuwpoort, maar gaan vooral zwemmen, zonnen en met de kinderen spelen. Tweedeverblijvers zitten hier dagen, weken of maanden en trekken gemakkelijker tijd uit om eens te gaan shoppen."

Unizo West-Vlaanderen bevestigt inderdaad dat dagjestoeristen meer geld uitgeven aan restaurant- en cafébezoekjes. Zij geven samen per jaar zo'n 1,3 miljard euro uit aan zee.