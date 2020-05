Minder betonneren en héél het jaar door zuinig omspringen met water: de tips van waterexpert Marjolein Vanoppen

Op de meeste plaatsen in Vlaanderen geldt er sinds gisteren een oppompverbod. De overheid hoopt zo een watertekort te vermijden, want door de aanhoudende droogte komen verschillende waterlopen in de problemen, zeker nu we de zomer ingaan met het grootste neerslagtekort sinds 1901.

Marjolein Vanoppen, onderzoekster aan de Universiteit Gent, was te gast bij "De ochtend" en werpt haar licht op het dreigende watertekort. Haar belangrijkste oproep: "We moeten het héle jaar door zuinig omspringen met ons water, zodat we buffers kunnen opbouwen."