Wat liep er fout in eerste cruciale weken coronacrisis in ons land en wat kunnen we eruit leren? Volg "Pano" hier live

We kunnen wel lessen trekken voor de toekomst. Wie klaar wil zijn voor een pandemie, moet zorgen voor strategische reserves. Dat betekent investeren, want al dat (beschermings)materiaal kost natuurlijk geld. En net daar wringt het schoentje. "Het is moeilijk om mensen te overtuigen dat ze moeten investeren in iets dat misschien nooit zal gebeuren", zegt Quoilin. "Dat is niet alleen in België het geval, het is overal een probleem."



De pandemie heeft één ding pijnlijk duidelijk gemaakt: wie niet investeert in dingen die misschien nooit zullen gebeuren, moet vroeg of laat op de blaren zitten. Dat kunnen we in de toekomst vermijden.