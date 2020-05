Kandidaat-voorzitter Open VLD Els Ampe blij met nieuwe voorzitter

Toch is Ampe tevreden met de keuze voor haar collega Egbert Lachaert die met 61% de nieuwe voorzitter van Open VLD wordt. “De leden hebben zich duidelijk uitgesproken voor Egbert Lachaert. Ik vind het goed dat het in één ronde beslist is en dat de uitslag duidelijk is. De leden hebben gekozen voor klassiek liberalisme en dat is een goeie zaak. Egbert is zeker minder uitgesproken dan ik (lacht), en draait al heel lang mee in de partij. Hij had veel steun van enkele toppers, ik heb het op eigen kracht gedaan. Maar kijk, eerst is er de strijd voor het voorzitterschap, daarna moet je de rangen sluiten. Ik wens hem alle succes om onze partij weer groot te maken.”