"Iedereen wil haar legging hebben": kledinglijn uit Deinze krijgt dubbel zoveel bestellingen na foto prinses Elisabeth

“Na het krantenbericht is onze webshop echt ontploft”, gaat Camille Liebaert verder. “Ik ben vandaag zelfs vroeger opgestaan om de pakjes te kunnen maken in het bedrijf. Als we niet goed doorwerken, gaan we er niet geraken”, lacht ze. “Ik ben echt geschrokken van het aantal bestellingen. Het lijken er wel tien keer zoveel.”

“De meeste mensen willen de legging die prinses Elisabeth aanheeft, maar die is van een collectie van vorig jaar en verkopen we dus niet meer. Daar moet ik de mensen toch teleurstellen. Maar we hebben een groot aanbod van andere leggings, dus ik denk dat er voor iedereen wel iets tussen zit!”