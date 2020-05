Liveblog: Vandaag beslissing over jeugdkampen en speelpleinwerkingen verwacht, "we hebben ons goed voorbereid"

Alle Amerikaanse staten zijn momenteel hun coronamaatregelen aan het terugschroeven. Staten die worden geleid door Republikeinen, dringen over het algemeen aan op een snellere versoepeling, terwijl de besturen met Democraten een voorzichtigere aanpak bepleiten.

Als er nog een tweede golf van besmettingen komt, is Trump niet van plan om het land opnieuw in lockdown te laten gaan. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan autofabriek Ford in Michigan. Het zullen opnieuw de staten en de lokale overheden zijn die moeten beslissen over eventuele maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Trump droeg in de autofabriek overigens niet overal een mondkapje, terwijl dat wel verplicht is voor bezoekers. Eerder had Ford al laten weten daar niet streng op te handhaven bij Trump. "Ik droeg wel een mondmasker in de ruimtes waar Ford dat graag wilde, maar ik wilde jullie niet het plezier geven mij een mondkapje te zien dragen", vertelde de president tegen aanwezige journalisten. Later doken wel foto's op van Trump mét mondkapje.