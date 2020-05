Man rijdt achteruit door Antwerpse tunnel “om oude gewelven te bewonderen”

Donderdag betrapte de politie een man die achteruit door de Jos Brabantstunnel reed. Die behoort tot de pas geopende tunnels onder het Operaplein in Antwerpen. De man reed naar eigen zeggen achteruit, omdat hij de oude gewelven wilde bewonderen.

Achteruitrijden in een tunnel is verboden en wordt zelfs gezien als een overtreding in de vierde graad. Het rijbewijs van de man wordt wellicht ingetrokken.