Minder aangereden wild dit jaar: "Toch vooral 's avonds uitkijken in deze periode"

In deze periode van het jaar worden er vaker wilde dieren aangereden. Dit jaar lijken het er minder te zijn, stellen ze vast in de politiezone Geel - Laakdal - Meerhout. Toch zijn er nog 11 aangereden in de eerste helft van mei.

Het blijft toch belangrijk om op te letten als je met de auto onderweg bent, zegt Dirk Van Aerschot van de politie: "Natuurlijk moet je altijd je snelheid aanpassen. Die dieren duiken plots op. Het is een groot verschil als je dan 50, 70 of 90 km/u rijdt." Vooral 's avonds is het extra uitkijken: "Dat is dan tijdens het schemeren en in gebieden waar veel bossen zijn. Het is uiteraard ook daar dat we de meeste ongevallen vaststellen."

Als je toch een wild dier hebt aangereden, verwittig je best zo snel mogelijk de politie en vul je een aanrijdingsformulier in.