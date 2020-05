Mogen jeugdkampen deze zomer plaatsvinden? YES Events in Mechelen bereidt zich voor en treft maatregelen

Yes Events in Mechelen nemen jaarlijks zo’n 6.000 kinderen mee op kamp in de provincie Antwerpen. Door de coronamaatregelen weten zij nog niet of hun kampen ook deze zomer kunnen plaatsvinden. Die beslissing valt op vrijdag. “We gaan ervanuit dat we deze zomer kampen kunnen organiseren”, zegt Thomas Opdenacker van YES Events. “We hebben dan ook niet stil gezeten en zijn klaar als er groen licht wordt gegeven.”