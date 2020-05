Ex-kindsoldaten maken mondmaskers in Kananga (Congo)

"Toen ik bij de rebellen van Kamwina Nsapu was, werden mijn broers gedood. Ze beloofden me daar een mooie toekomst in hun rangen, maar tevergeefs..." De 17-jarige Ruth vertelt van achter haar ouderwetse Singer-naaimachine over de voorbije moeilijke jaren als kindsoldaat. De opstand van de militie tegen het Congolese leger van voormalig president Joseph Kabila en de repressie waren gruwelijk (zie artikel uit 2017).

Gelukkig werd Ruth vorig jaar gedemobiliseerd en kwam ze samen met zo'n 1.000 andere ex-kindsoldaten terecht in het opvangcentrum Mpoloko Wa Muoyo of Bron van leven in Kananga, in de provincie Kasaï. Daar zorgde pater Ivo Van Volsem samen met UNICEF ervoor dat ze een opleiding kregen: mechanica, houtbewerking of knippen en naaien.