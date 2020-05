Mory Kanté overleden, wereldberoemd Afrikaanse zanger van "Yéké yeké"

In een ziekenhuis in de Guinese hoofdstad Conakry is zanger en muzikant Mory Kanté overleden. In 1987 had hij een wereldhit met "Yéké Yéké". Kanté, bijgenaamd "de elektrische griot", was erg belangrijk voor de popularisering van de muziek uit West-Afrika. Hij werd 70 en was al een tijd ziek.