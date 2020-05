Motorrijder in de gracht: in levensgevaar naar het ziekenhuis

Een motorrijder verloor donderdag even voor 18 uur de controle over het stuur in de Appeldijkstraat in Weert, een deelgemeente van Bornem. Dat gebeurde in een bocht en hij belandde in de gracht.

De brandweer kwam ter plaatse om de motorrijder uit de gracht te halen. Het slachtoffer werd eerst in de ziekenwagen gestabiliseerd. Nadien werd hij overgebracht naar het UZA in Edegem. De motorrijder raakte zwaargewond en was in kritieke toestand.

Door het ongeval was de Appeldijkstraat tussen Weert en Branst lange tijd afgesloten. Er waren geen anderen betrokken bij het ongeval.