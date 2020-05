Mucopatiënt Ine Hendrikx: "Of mijn longen corona zouden aankunnen, is niet bepaald een vrolijk vraagstuk"

Het groeiende bewustzijn rond virussen had voor de Peerse ook zo zijn voordelen. “Plots is niet enkel mijn partner maar iedereen rondom mij extra voorzichtig. Dat mensen bewuster bezig zijn met besmettingsrisico’s verhoogt mijn veiligheidsgevoel. Natuurlijk hoop ik dat alles snel weer menselijk wordt, maar bepaalde gewoontes mogen we na het coronatijdperk zeker niet snel verleren,” vindt Ine. Zo is ze bijvoorbeeld van mening dat wie ziek is steevast thuis moet blijven. “Ik heb nooit begrepen dat mensen met een verkoudheid of een griepje naar de werkvloer gaan. Thuis blijven en het werk even laten liggen, is veel nobeler dan jezelf bewijzen en iedereen besmetten.”