Advies na onderwijsoverleg: kleuterscholen opnieuw open vanaf 2 juni, meer leerlingen op school in lager en middelbaar

"De nieuwe expertise heeft ertoe geleid dat we de veiligheidsmaatregelen hebben kunnen herbekijken. De kleuters zijn niet de motor van de epidemie. Op basis van de eerder versoepelde maatregelen voor de kinderopvang hebben we nu kunnen bepalen om het kleuteronderwijs volledig te openen", stelt Boeve.



In het lager onderwijs kunnen alle kinderen voor minstens de helft van de schooltijd opnieuw naar school, indien ze daar op organisatorisch vlak in slagen. "We vragen dat de leerlingen halftijds kunnen terugkeren, maar we begrijpen dat een aantal scholen daar niet in zal slagen. Zij hebben zelf de vrijheid om hierover te beslissen in functie van personeel en infrastructuur", zegt Boeve.

De klasbubbel voor het lager onderwijs breidt ook uit van 14 naar 20 leerlingen, maar hier opnieuw, indien de school dat zelf mogelijk acht op organisatorisch vlak. "Er zijn scholen met grotere ruimtes zoals een turnzaal en de kapel en de kerk in het dorp, maar het is ook geen verplichting, die uitbreiding naar 20. Indien de bubbel van 14 goed werkt, mogen ze blijven werken met die bubbel van 14. Maar we geven alle leerlingen de kans om het schooljaar goed af te sluiten."