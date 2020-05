Meeste pijnpatiënten zijn vrouwen maar onderzoek pijnstillers vooral gericht op mannen

Professor Mogil onderzocht voor zijn studie meer dan duizend wetenschappelijke artikels die gepubliceerd werden tussen januari 2015 en december 2019 in Pain, het toonaangevende tijdschrift in het vakgebied. Vanaf 2016 zijn er inderdaad meer en meer studies met testen op zowel mannelijke als vrouwelijke knaagdieren. In 2016 maakten studies op uitsluitend mannetjes nog 80 procent uit van het totaal, in 2019 was dat teruggevallen tot 'slechts' 50 procent.

Op het eerste gezicht is de aanwezigheid van meer artikels met ook vrouwelijke proefdieren een veelbelovende verschuiving in het ontwerpen van onderzoek. Maar toen Mogil de bestaande sekseverschillen in de pijnliteratuur nader bekeek, ontdekte hij duidelijke bewijzen voor een voortdurend mannelijk overwicht.

"Het zijn de ideeën die we bedenken voor experimenten die gebaseerd zijn op experimenten op mannetjes, en die daarom werken bij mannetjes en niet bij vrouwtjes. Ik ontdekte dat in de studies waarin getest werd op zowel mannetjes als vrouwtjes, en waarin de resultaten weergegeven werden opgesplitst naar de geslachten, de experimenten 'geslaagd waren', dat wil zeggen dat de wetenschappelijk hypothese die getest werd juist bleek te zijn, bij mannetjes in 72,4 procent van de gevallen en bij vrouwtjes slechts in 27,6 procent", zei Mogil.

"Als er geen vertekening zou zijn in de literatuur en er waren een aantal studies waarbij het experiment werkt bij het ene geslacht en niet bij het andere, dan zou dat net zou vaak het geval moeten zijn bij vrouwtjes als bij mannetjes. Waarom is dit dan kunnen gebeuren? Omdat de hypothese die getest werd in het experiment, gebaseerd was op eerdere gegevens van experimenten op uitsluitend mannetjes. En dus werkt dat uiteraard alleen bij mannetjes."