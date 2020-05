Egbert Lachaert wordt voorzitter Open VLD met ruime voorsprong: "We gaan voor een breed liberalisme"

Egbert Lachaert is op dit ogenblik de leider van de Open VLD-fractie in de federale Kamer. De 42-jarige advocaat uit Merelbeke was in 2012 al eens kandidaat-voorzitter, maar haalde het toen niet van Gwendolyn Rutten. Hij zit sinds 2013 in de nationale politiek: eerst vijf jaar als Vlaams Parlementslid, nu dus als Kamerlid. Zijn vader was Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen in Merelbeke voor de liberalen. Lachaert behoort samen met bijvoorbeeld Vincent Van Quickenborne tot de rechter- of donkerblauwe flank van de partij, al is hij zelf geen fan van zulke etiketten. Hij behaalde 61,03 procent van de 16.000 uitgebrachte stemmen.

