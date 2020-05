Waarom TikTok door ophef in India nog maar een waardering van 1 ster krijgt

Het is niet de eerste keer dat de app zo’n ophef veroorzaakt in India. Vorig jaar nog werd de app zelfs van 3 tot 25 april verbannen door de Indiase autoriteiten, omdat de app pornografische inhoud verspreidde. Nadat TikTok enkele miljoenen video’s van haar platform haalde, konden sociale mediagebruikers in India de app weer downloaden in de Google Play en App Store. Het is afwachten of het dit keer ook zo ver zal komen.