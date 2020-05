Oud-butler (91) die 11 Amerikaanse presidenten zich "thuis liet voelen" in het Witte Huis overleden aan coronavirus

Jerman startte onder Eisenhower als schoonmaker, maar promoveerde onder president John F. Kennedy tot butler. Volgens zijn kleindochter Jamila Garrett had hij een heel goede band met first lady Jackie Kennedy, en speelde zij een cruciale rol in zijn promotie. Maar Jerman kon het met al zijn bazen best goed vinden: of een president Republikeins was of Democraat, dat maakte Jerman niet uit, vertellen zijn kleindochters.