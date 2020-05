Parket onderzoekt val van fietser in Sint-Niklaas. De man raakte levensgevaarlijk gewond

Het parket onderzoekt een ongeval in Sint-Niklaas, waarbij een fietser van 60 levensgevaarlijk gewond raakte. Volgens de oproep naar de hulpdiensten ging het om een man die gevallen was in de Pastoor de Meerleerstraat, en daarbij een zware hoofwonde had opgelopen. Maar omdat de omstandigheden van die val niet helemaal duidelijk waren, kwam een verkeersdeskundige van het parket. Die moet bepalen of de man misschien gewoon de controle over het stuur was verloren, of dat hij eerst door een auto was aangereden.