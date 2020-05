PS-voorzitter Paul Magnette: "Premier worden? Ik ben beschikbaar, maar misschien is het tijd voor een Vlaming"

Magnette kwam ook even terug op de mislukte poging in maart om een eenheidsregering te vormen om de coronacrisis aan te pakken. Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever was er toen een akkoord, maar heeft Magnette zijn woord gebroken. Ook Conner Rousseau was achteraf erg boos op Magnette. "Dat ik Rousseau niet gebeld heb voor ik mijn verklaring deed, was zeker een fout", zegt Magnette.

"Er zijn veel zaken misgelopen toen", zegt hij ook. "Maar vooral: het was te laat. Het was praktisch onmogelijk om nog ministers te vervangen. De enige mogelijkheid was om de regering te steunen vanuit de oppositie."