Politie overmeestert gewapende man in Kortrijk

In Kortrijk hebben agenten van de gespecialiseerde eenheden vanmiddag rond 14.30 uur een man overmeesterd, die zich enkele uren voordien had verschanst in een woning langs de Sint-Rochuslaan, vlakbij het Volksplein. Omdat hij gewapend was, nam de politie geen risico. De buurt werd ontruimd en de speciale eenheden van de federale politie trokken naar Kortrijk. Na een snelle maar grondige voorbereiding drongen zij de woning binnen. Ze slaagden erin de man te overmeesteren. Hij bleef ongedeerd en werd weggeleid uit het gebouw.

De opgepakte man zorgde al enkele dagen voor overlast in de buurt. Hij maakte veel lawaai, lachte de politie uit en liep rond met een mes. "Het is een man die de stad terroriseert", zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne. "Zo iemand ben ik liever kwijt dan rijk. Het gerecht zal nu verder beslissen over de man."