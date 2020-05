Politie in Massenhoven dreigt met samenscholingsboetes op concerten voor de zorg

Het applaus voor de zorgverleners om 20 uur is op veel plaatsen een vaste waarde geworden elke avond. Hier en daar wordt er ook muziek gemaakt. In Massenhoven hebben de politie en de burgemeester geoordeeld dat ze moesten ingrijpen, omdat er te veel volk op afkomt.

"De korpschef heeft mij verzocht om vanavond niet op te treden. Jammer maar helaas", schrijft Jan De Wit uit de Korenbloemstraat op Facebook. Het wordt hem niet verboden om op te treden, maar hij kreeg van de politie te horen dat alle toehoorders een boete zouden krijgen voor samenscholing, verduidelijkt hij in een reactie.

De politie heeft dan ook vastgesteld dat er te veel volk kwam luisteren: "Het is natuurlijk een mooi initiatief," zegt Els Kusters van de lokale politiezone ZARA, "maar in overleg met de burgemeester hebben we gevraagd aan de organisator om dat niet meer te doen. Samenscholing is nog altijd verboden, er staan ook boetes op, en dat willen we de mensen natuurlijk niet aandoen."

De boetes voor samenscholingen kunnen oplopen tot 250 euro.