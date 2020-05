Politie ontdekt drugslab in Brugse Poort net op moment dat stad Gent hele reeks maatregelen aankondigt

In de Brugse Poort, een volkswijk in Gent, is een drugslab ontdekt. Politie en parket voeren een onderzoek op het terrein. In de volkswijk is er de laatste weken veel onrust door druggerelateerde vechtpartijen. De stad Gent heeft een hele reeks maatregelen aangekondigd die de onrust in de wijk moeten verhelpen. “We zetten in op de jongeren, sociale hulp en stadsvernieuwing”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD).