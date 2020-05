Quads schrikken dieren en planten op in natuurreservaat Hoegaarden

Ongewenst bezoek afgelopen zondag in natuurreservaat Rosdel in Hoegaarden. Twee quads reden er rond, en dat was niet de eerste keer zegt Hugo Abts van Natuurpunt Velpe-Mene. “We hebben drie mooie wandelpaden in het reservaat, maar die zijn uiteraard alleen voor wandelaars. De quads hebben er niet alleen de broedende vogels gestoord, maar ook zeldzame orchydeeën platgereden. Dat kan natuurlijk niet.” Het park telt een grote populatie van de Geelgors, een vogel die in de rest van Vlaanderen zo goed als uitgestorven is. “De Geelgors is een grondbroeder, dat betekent dat hij laag tegen de grond zijn nest maakt. Als dat verstoord wordt door een quad, maar evengoed een drone, dan verlaten ze hun nest en laten ze de eieren liggen, dat is een ramp.”