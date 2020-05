Wit-Gele Kruis Limburg ontsmet zelf mondmaskers en schorten

Het is belangrijk om voldoende beschermingsmateriaal te hebben, maar momenteel zijn er voor nieuwe schorten levertijden van drie tot vier maanden. "We hebben dus de handen in elkaar geslagen en besloten om zelf iets op te zetten om gebruikte schorten en mondmaskers te reinigen", vertelt Nadia Vananroye, directeur van het Wit-Gele Kruis in Limburg. "Zo zijn we niet meer afhankelijk van derden en kunnen we in ons eigen materiaal voorzien. Als er in de toekomst een tweede piek zou komen, staan we nu klaar."