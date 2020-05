Yanina Wickmayer gaat tennisuitdagingen aan in virtuele Special Olympics: “Iedereen moet kunnen sporten”

Die uitdagingen worden bedacht door bekende sporters en af en toe gaan ze ook eens langs bij de Special Olympics-atleten. Tennisster Yanina Wickmayer ging op vrijdag naar Schoten voor een match tegen Special Olympics-atlete Kristi Planken. Het werd een pittig duel. “Ze heeft me serieus doen lopen. Ik geloof niet dat ze nog maar vijf jaar speelt”, zegt Wickmayer. “Ze tennist met veel passie. Dat is fijn om te zien. Ik ben ook ambassadrice van de Special Olympics, omdat ik van mening ben dat iedereen moet kunnen sporten.”

Planken zelf vond het heel fijn om deze match te spelen. Haar vader keek trots toe vanop de zijlijn. “Ik ben altijd fier geweest op haar”, vertelt hij. “Normaal gezien maken we van de Special Olympics altijd een groots gebeuren. We huren dan met een paar mensen een huisje in de buurt en dan is het feest van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Dat het niet kan doorgaan is jammer, maar dit is toch een heel mooi alternatief.”