Ziekenhuizen mogen binnenkort weer bezoek toelaten

Volksgezondheid heeft aan de ziekenhuizen laten weten dat ze weer bezoekers mogen toelaten. Elk ziekenhuis moet dit zelf organiseren, en wellicht zal het niet op elke afdelingen of in elk ziekenhuis kunnen. "In het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt zullen we zeker wel bezoek organiseren", zegt directeur Peter Lauwyck vanmorgen in Start Je Dag op Radio 2 West-Vlaanderen.

De crisiscel in het ziekenhuis zal nu nagaan hoe dat bezoek moet verlopen. "Behalve de klassieke maatregelen zoals handen ontsmetten, mondmaskers en anderhalve meter afstand, moeten we ook bekijken hoe we het bezoek kunnen spreiden en begeleiden. Er zal daarvoor personeel nodig zijn en mogelijk aanpassing van de bezoekuren", aldus Peter Lauwyck.

In het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis in Waregem zijn de plannen al concreter: "Wij zullen bezoek toelaten eenmaal per week, en door één persoon. Enkel voor patienten die ten minste zeven dagen in het ziekenhuis verblijven", zegt directeur Noël Cirkens. "We beseffen ook wel hoe belangrijk bezoek is voor onze patienten, maar we willen uiterst voorzichtig blijven."