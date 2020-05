Uitbaters jeugdhemen over mogelijke beslissing zomerkampen: "Ook als we open mogen, kan het zijn dat we geen groepen mogen ontvangen"

Voor de maand juni is het ook nog koffiedik kijken. "Op dit moment zijn we nog gesloten, maar het zou kunnen dat begin juni hotels weer open kunnen gaan, maar dat weten we nu nog niet. Als wij daar bij zijn, komen we in een rare situtatie, want dan zijn we open, maar de groepen hebben nog geen toestemming om te komen. En ik heb veel Nederlandse groepen maar, die mogen de grens nog niet over."