Zonen vermoorde journalist Khashoggi vergeven moordenaars vader, die zo executie ontlopen

De aankondiging komt niet helemaal als een verrassing. Het proces in Saoedi-Arabië liet de deur open voor een strafopschorting, omdat de moord niet met voorbedachten rade zou zijn geweest. Die uitspraak ligt in de lijn met de officiële Saoedische verklaring van de moord. De kritische journalist, die al een tijd in ballingschap leefde, zou vermoord zijn bij een uit de hand gelopen poging om hen terug te brengen naar Saoedi-Arabië. Zijn lichaam werd in stukken gezaagd, maar is nooit meer teruggevonden.