De Zwarte Beek in Limburg is een "spons" tegen de droogte

De Vallei van de Zwarte Beek, in de streek rond Lummen, Beringen, Halen en Hechtel-Eksel, is een van de gebieden die we zeker kunnen gebruiken in de strijd tegen de droogte. "We hebben grote gebieden nodig", vertelt Chris Dictus van Natuurpunt aan Radio 2 Limburg, "maar vooral ook gebieden waar de waterstanden hoog kunnen blijven. Dat is goed voor de natuurwaarden en kan ook een buffer bieden tegen zulke droogteperiodes. We moeten het water maximaal proberen vast te houden en dat gebeurt nu nog veel te weinig, water wordt te snel afgevoerd naar de zee. In de Zwarte Beek is dat gelukkig nog redelijk goed bewaard gebleven."