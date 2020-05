In Kuurne kunnen de leden van KSA Leiezonen vandaag opnieuw naar hun jeugdbeweging toe. De nodige veiligheidsmaatregelen worden gerespecteerd: zo worden maximum 20 kinderen toegelaten per sessie van een uur en ook de burgemeester van Kuurne Francis Benoit (CD&V) had expliciet toestemming gegeven voor de activiteiten.