"Alligator van Hitler" op 84-jarige leeftijd overleden in Moskou

Saturnus werd in 1936 in de VS geboren en naar de Berlijnse dierentuin verscheept. Tijdens het bombardement van 23 november 1943 op de Duitse hoofdstad is hij, inmiddels 3,5 meter lang, ervandoor gegaan. Pas drie jaar later ontdekte een Britse militair de ontsnapte krokodilachtige bij toeval elders in de stad. Waar het dier al die tijd heeft verbleven is een raadsel.