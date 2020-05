Beenderen van tientallen mammoeten gevonden in Mexico-Stad

De opgravingen vinden plaats op zo'n 10 kilometer van het plaatsje San Antonio Xahuento, waar verleden jaar 'mammoetvallen' werden gevonden. Zo'n 15.000 jaar geleden hebben mensen er 2 putten gegraven om mammoeten te vangen, die blijkbaar niet uit de 2 meter diepe putten konden geraken.

De putten, die gevonden werden tijdens voorbereidingen voor de aanleg van een stortplaats, waren gevuld met de beenderen van minstens 14 mammoeten, en het lijkt erop dat een aantal van die dieren geslacht werden.

Volgens het INAH dreven jagers de mammoeten mogelijk in de putten. Overblijfselen van 2 andere soorten die ook verdwenen zijn in de Amerika's - een paard en een kameel - werden ook in de sedimenten gevonden, in lagen die gedateerd worden tussen 20.000 en 15.000 jaar geleden.

In de nieuwe opgravingen zijn nog geen beenderen gevonden met snijsporen die erop zouden wijzen dat de dieren geslacht zijn.

Volgens Sánchez Nava waren de nu ontdekte mammoeten blijkbaar vast komen te zitten in de modder van het oude meer en waren ze gestorven of opgegeten door andere dieren. Maar de beenderen zullen nog verder onderzocht worden omdat mensen de mammoeten mogelijk in stukken kunnen hebben gesneden nadat ze in de modder vast waren komen te zitten.

En, zo zei Sánchez Nava, het is ook niet uitgesloten dat mensen de modderpoelen en moddervlaktes in de buurt van de oevers gebruikt hebben als een soort van natuurlijke val. "Het is mogelijk dat ze de mammoeten de modder in gejaagd hebben", zei hij. "Ze hadden een zeer gestructureerde en georganiseerde verdeling van het werk" om aan mammoetvlees te geraken.

Het grote aantal mammoeten dat nu gevonden is, kan ook het idee veranderen dat onderzoekers hebben over hoe vaak mammoet op het menu stond bij onze voorouders. "Vroeger dacht men dat het zeer toevallig was, sporadisch", zei Sánchez Nava. "In werkelijkheid kan het deel uitgemaakt hebben van hun dagelijkse dieet."