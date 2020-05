Containerschip vaart bijna het strand van Vlissingen op

Aan Omroep Zeeland laat iemand van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit weten dat het schip op weg was naar loodstation Steenbank om daar een loods af te zetten. Een loods is iemand die een groot schip in en uit een haven begeleidt.

Er zijn volgens de man twee manieren om de Steenbank te bereiken: een korte weg dicht bij het strand van Vlissingen of een omweg via Zeebrugge. De eerste route is korter en kost dus minder tijd, brandstof en uitstoot. "Het was dus slim om zo te varen, alleen had de beslissing om af te slaan net iets eerder genomen moeten worden."