Verontrustend droog zo vroeg op het jaar: "Als we nu niets doen, zitten we straks met grote problemen"

Volgens Meire moeten we dringend ons waterbeheer fundamenteel wijzigen. "We zien een droogte en kondigen maatregelen aan, maar eigenlijk moeten we op voorhand ingrijpen", zegt hij. "Ons waterbeheer is er nu op gericht om water zo snel mogelijk naar de zee te krijgen. Enerzijds voor de landbouw en anderzijds om overstromingen te voorkomen. Dat moeten we nu omkeren."

Meire zegt dat het grondwater te weinig aangevuld wordt. "Er is veel te veel verharding, waardoor het water niet in de bodem kan sijpelen", zegt hij. "Anderzijds mogen we het grondwater niet te veel gebruiken. We moeten het volume zoveel mogelijk proberen te behouden. Daarnaast moeten we de kanalen en rivieren hoog houden om reserves te behouden voor droge periodes."