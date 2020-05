Generale repetitie voor eerste bemande Amerikaanse lancering sinds het einde van het Space Shuttle-programma

Alleen het weer kan nog roet in het eten gooien voor de lancering. Het ruimtetuig is voorzien van allerlei veiligheidssystemen die in het geval dat er iets foutloopt in iedere stap van de lancering de crew veilig terug naar aarde kunnen sturen. Alleen moet daarvoor wel het weer optimaal zijn en dat is in deze tijd van het jaar niet vanzelfsprekend in de Amerikaanse staat Florida, waar lanceerbasis Cape Canaveral gelegen is. Bij slecht weer kan de lancering uitgesteld worden tot volgend weekend.

Lees verder onder een beeld van de Crew Dragon-capsule: