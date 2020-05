Iran arresteert influencer voor kus op dak

Meteen verscheen er heel wat kritiek op sociale media.

"Hoe kan het dat de politie zo streng optreedt tegen een jong koppel dat kust op een dak, maar zich zo laks opstelt tegen de financiële corruptie in dit land?", was een van de reacties op Twitter.



Anderen vroegen zich af of diegenen die “zuuraanvallen op vrouwen uitvoeren ook opgepakt worden?”. Daarbij wordt er verwezen naar een reeks zuuraanvallen op vrouwen in de stad Isfahan nadat ze hun hidjab (hoofddoek, nvr) te los hadden gedragen. Niemand werd toen opgepakt.

Nog anderen wijzen erop dat Japalaghy in het verleden al gelijkaardige foto's had gepost, maar dat hij nu was opgepakt omdat hij de verdwijning van zijn vader, een politieman, en het onderzoek naar die verdwijning in vraag zou stellen.

Er wordt ook gevreesd dat het een manier is om de beperkte toegang tot internet in het land nog verder te controleren. Socialemediaplatformen zoals Twitter en Facebook worden nu ook al gefilterd.