Koningin Mathilde: “Cultuur kan een troef zijn tegen eenzaamheid, dus laten we elkaar volgende week virtueel ontmoeten”

Ook koningin Mathilde zal de Koningin Elisabethwedstrijd missen dit jaar. Als beschermvrouwe is ze altijd trouw op post, zelfs geflankeerd door man en kinderen. Vorig jaar gaf ze enthousiast een interview over hoe ze de wedstrijd leerde kennen, en nog altijd beleeft. Dit jaar staat Mathilde stil bij de corona-impact. Want de cultuursector is zwaar getroffen.

De piano-editie van dit jaar kan niet doorgaan, toch houdt Mathilde de moed erin. “Het is een grote teleurstelling voor het publiek,” zegt ze, “maar uitstel is geen afstel. En het gemis dat het grote publiek kan ervaren is toch een goed teken voor de toekomst. Ik heb er alle vertrouwen in dat het jaar 2021 rond piano een succesvol jaar zal zijn.”