Meer dan honderd doden, vrees voor meer coronabesmettingen en miljarden euro's schade na doortocht cycloon Amphan in India en Bangladesh

Bij de doortocht van cycloon Amphan vielen meer dan honderd doden. Vooral ingestorte huizen en elektrocutie hebben mensenlevens geëist. Meer dan drie miljoen mensen werden geëvacueerd voordat Amphan aan land kwam, daardoor heeft men ook heel wat mensenlevens kunnen redden.

De materiële schade die de cycloon heeft veroorzaakt is enorm. Volgens de autoriteiten in India heeft cycloon Amphan voor zeker twaalf miljard euro schade aangericht aan infrastructuur en oogsten. In buurland Bangladesh is er door Amphan zeker voor 120 miljoen euro schade.