Koninklijke besluiten die grote onvrede veroorzaakten bij zorgpersoneel, worden ingetrokken

De socialistische vakbond BBTK reageert opgelucht op het nieuws van de intrekking. "Die opvorderingen waren een kaakslag. Het was de druppel die de emmer deed overlopen", zegt Jan-Piet Bauwens van BBTK. "De sector was bereid om extra te werken. Er waren ook veel vrijwilligers. De sector kon de crisis aan, maar de minister dacht daar anders over. Nu zijn we verlost van de opvorderingen en gaan we verder werken. Laat ons dit achterwege laten en kijken naar de toekomst van de sector. Want die verdient iets beter", zegt Bauwens.