Op Zaventem is het doodstil en wie tóch vliegt wordt streng gecontroleerd, konden we zelf vaststellen

Door de coronacrisis is er amper vliegverkeer. Op de luchthaven van Zaventem tellen ze gemiddeld slechts 75 vluchten per dag, hoofdzakelijk vrachtvluchten. Vluchten met passagiers zijn er nog minder, gemiddeld 15 per dag en aan boord is het aantal plaatsen beperkt. Minder dan 1 procent van het normale aantal passagiers. Dat komt omdat alleen essentiële vliegreizen zijn toegelaten en daar wordt streng op gecontroleerd, zoals u in bovenstaande video zelf kunt zien.