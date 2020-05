Opnieuw waterbedeling in Overijse, problemen met watervoorziening duren voort

In Overijse, in Vlaams-Brabant, blijven er problemen met het drinkwater. Sinds donderdagavond zitten verschillende wijken in de gemeente zonder water. In enkele straten komt er helemaal niets meer uit de kraan, in andere straten blijft de druk erg laag. Inwoners die zonder water zitten, kunnen in de brandweerkazerne terecht voor drinkwater.