Simulaties met supercomputer: oorzaak uitsterven neanderthalers was moderne mens

Het computermodel heeft men laten lopen op de supercomputer Aleph van het IBS en het heeft een reeks wiskundige vergelijkingen uitgewerkt die beschrijven hoe het de neanderthalers en Homo sapiens verging in een glaciaal landschap dat veranderde met de tijd, bij een veranderende temperatuur, veranderende neerslag en verschillende vegetatiepatronen. In het model wedijveren de twee groepen mensachtigen voor dezelfde voedselbronnen en een klein deel van de populaties mag zich met elkaar vermengen.

De belangrijkste parameters van het model zijn afkomstig van realistische simulaties van klimaatmodellen en van genetische en demografische gegevens.

"Dit is de eerste keer dat we de onderliggende oorzaken van het uitsterven van de neanderthalers kunnen kwantificeren", zei Timmermann. "In het computermodel kan ik verschillende processen aan- en uitzetten, zoals abrupte klimaatverandering, vermenging of concurrentie."

Door de resultaten daarvan te vergelijken met bestaande paleo-antropologische, genetische en archeologische gegevens kon Timmermann aantonen dat een realistisch scenario voor het uitsterven van de neanderthalers in het computermodel enkel mogelijk is als Homo sapiens duidelijk in het voordeel was ten opzichte van de neanderthalers in het uitbuiten van de bestaande voedselbronnen.

Het model geeft geen details maar mogelijke oorzaken van de superioriteit van de moderne mens kunnen te maken hebben gehad met betere jachttechnieken, een sterkere weerstand tegen ziekteverwekkers of een hogere vruchtbaarheid.